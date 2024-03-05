Франція доєднується до чеської ініціативи із закупівлі снарядів для України

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Rheinmetall

Президент Франції Емманюель Макрон під час відвідин Чехії заявив, що його країна підтримує чеську ініціативу закупити 800 тисяч снарядів для України поза межами Європейського Союзу.

Про це він повідомив на пресконференції зі своїм колегою Петром Павелом.

«Ми прискорили й збільшили наше виробництво в Європі та доставили наявні запаси. Ми повинні вийти за рамки того, що ми можемо виробити, і шукати у третіх країнах решту потужностей, щоб впоратися в короткостроковій перспективі», — сказав Макрон.

Він додав, що закликає до «стратегічного сплеску» проти «духу поразки, який ширяє».

На минулій Мюнхенській конференції президент Чехії Петр Павел заявив, що у співпраці з Канадою і Данією Чехія знайшла 500 тисяч 155-міліметрових боєприпасів і 300 тисяч 122-міліметрових снарядів, які можна доставити протягом кількох тижнів за наявності необхідних коштів.

За даними Financial Times, Прага хоче зібрати $1,5 мільярда, щоб оплатити боєприпаси.