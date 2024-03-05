Угорщина завершила ратифікацію вступу Швеції в НАТО

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Президент Угорщини Тамаш Сульок підписав рішення парламенту від 26 лютого 2024 року про вступ Швеції до НАТО. Це стало завершенням ратифікації вступу Швеції в Альянс.

Про це пише президентська пресслужба.

До 26 лютого Угорщина залишалася єдиною країною-членом Альянсу, яка до цього часу не ратифікувала заявку Стокгольму і відкрито гальмувала вступ країни.

Процес ратифікації в Угорщині затягувся: спочатку голосування парламенту про ратифікацію заявки Швеції щодо вступу в НАТО переносили кілька разів. Причини були різні: парламент зайнятий, у фракціях точаться дебати, потрібно вирішити конфлікт зі шведами та зустрітися з премʼєр-міністром Швеції.

Уряд угорського премʼєра Орбана вважав, що шведські політики говорили «відверту брехню» про стан демократії в Угорщині. Швеція критикує угорську політику зближення з росією.

Коли премʼєр Швеції Ульф Крістерссон приїхав до Угорщини та зустрівся з тамтешнім колегою Віктором Орбаном, позиція країни перестала бути категоричною.