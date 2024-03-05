Угорщина завершила ратифікацію вступу Швеції в НАТО
- Автор:
- Ліза Бровко
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Президент Угорщини Тамаш Сульок підписав рішення парламенту від 26 лютого 2024 року про вступ Швеції до НАТО. Це стало завершенням ратифікації вступу Швеції в Альянс.
Про це пише президентська пресслужба.
До 26 лютого Угорщина залишалася єдиною країною-членом Альянсу, яка до цього часу не ратифікувала заявку Стокгольму і відкрито гальмувала вступ країни.
Процес ратифікації в Угорщині затягувся: спочатку голосування парламенту про ратифікацію заявки Швеції щодо вступу в НАТО переносили кілька разів. Причини були різні: парламент зайнятий, у фракціях точаться дебати, потрібно вирішити конфлікт зі шведами та зустрітися з премʼєр-міністром Швеції.
Уряд угорського премʼєра Орбана вважав, що шведські політики говорили «відверту брехню» про стан демократії в Угорщині. Швеція критикує угорську політику зближення з росією.
Коли премʼєр Швеції Ульф Крістерссон приїхав до Угорщини та зустрівся з тамтешнім колегою Віктором Орбаном, позиція країни перестала бути категоричною.
- Швеція і Фінляндія у травні 2022 року відмовилися від традиційного нейтралітету на тлі військового вторгнення росії в Україну і подали заявки на вступ до НАТО. Фінляндія приєдналася до блоку у квітні 2023 року. Із 30 країн НАТО вступ Швеції не ратифікували лише Туреччина й Угорщина, проте 25 січня 2024 року Туреччина офіційно завершила ратифікацію вступу Швеції в НАТО. Раніше Туреччина блокувала вступ, аргументуючи тим, що Стокгольм не виконав взятих на себе зобовʼязань щодо видачі ймовірних курдських екстремістів.