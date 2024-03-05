Єврокомісія пропонує зміни до «транспортного безвізу»
- Автор:
- Ліза Бровко
- Дата:
-
RMF24
Європейська комісія пропонує продовжити так званий транспортний безвіз (угоду про автомобільні перевезення) з Україною і Молдовою до кінця 2025 року. Наразі угода діє до червня 2024 року. Водночас Єврокомісія хоче внести до неї деякі зміни.
Про це йдеться у пресрелізі.
Єврокомісія пропонує залишити обсяг угоди незмінним, але запровадити такі нововведення:
- зробити обовʼязковою наявність документів, які підтверджують, що транспортний оператор уповноважений здійснювати міжнародні перевезення і що ці перевезення відповідають угоді;
- зробити обовʼязковою наявність спеціальних документів, які засвідчують, що операція без вантажу безпосередньо повʼязана з транзитною або двосторонньою операцією;
- посилити дотримання операторами автомобільних вантажних перевезень зобовʼязань щодо операцій, боротьбу з шахрайством і підробкою документів водія та порушеннями безпеки дорожнього руху; за подібні порушення оператори можуть втратити ліцензії;
- додати нове запобіжне застереження: якщо на національному ринку автомобільних перевезень у певній географічній зоні спостерігаються серйозні порушення угоди, її можуть призупинити в цій географічній зоні.
«Ці заходи сприятимуть реалізації угоди без шкоди для взаємної вигоди», — вважають у Єврокомісії.
Там додали, що транспортний безвіз приніс користь для ЄС та України, збільшивши їхній експорт на ринки одна одної.
Єврокомісія передала пропозиції в Раду ЄС. Коли остання надасть повноваження Єврокомісії на переговори з Україною і Молдовою, ЄК офіційно співпрацюватиме з нашими країнами-партнерами для отримання згоди.
Угоди про автомобільний транспорт підтримують Шляхи солідарності між Україною та ЄС, що створили як альтернативу судноплавним чорноморським маршрутам після повномасштабного вторгнення росії. Уперше їх підписали в червні 2022 року. Український експорт автомобільним транспортом до ЄС зріс і зараз становить майже 300 тисяч додаткових тонн товарів щомісяця. Так само зріс й обсяг українського імпорту з ЄС. Наприклад, під час повномасштабної війни Польща збільшила експорт продукції в Україну, а сальдо торгівлі побило рекорд.
- Попри збільшення польського експорту в Україну, поляки продовжують протестувати: від листопада 2023 року вони періодично блокують пункти пропуску на кордоні з Україною. Польські перевізники, а потім і фермери з різною тривалістю перешкоджають руху вантажівок, вимагаючи від своєї влади та Євросоюзу поліпшення умов праці та преференцій. Вони просять заборонити імпорт сільськогосподарської продукції з України, яка не відповідає нормам ЄС, повернути дозвільну систему для українських перевізників, надати дотації на добрива, виплатити компенсації акцизу на пальне і субсидії, а також мають інші вимоги, які до України не мають жодного стосунку.