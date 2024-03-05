Міністр оборони Німеччини: Причиною витоку переговорів Бундесверу про Taurus був «людський фактор»

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Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус дав пресконференцію, на якій розповів проміжні результати внутрішньої перевірки інциденту з перехопленням росіянами переговорів офіцерів Військово-повітряних сил Бундесверу.

Про це пише Der Spiegel.

Пісторіус заявив, що причиною витоку став «людський фактор» — один з офіцерів Бундесверу підключився до закритої наради з готелю в Сінгапурі по незахищеній лінії або з телефона. У цей момент він був на авіавиставці Singapore Airshow.

Міністр додав, що російські спецслужби, найімовірніше, прослуховували цього офіцера. Зламу не було, тобто до наради шпигуни не підключалися.

Пісторіус заявив, що тепер заходи безпеки будуть значно посилені, щоб подібні інциденти більше не повторилися. Стосовно всіх учасників розмови триває дисциплінарне розслідування, але міністр дав зрозуміти, що персональна відповідальність «найкращих офіцерів» не стоїть на першому місці. Він знову наголосив, що публікація їхньої розмови російськими пропагандистами — це «підступна гра путіна» та «гібридна атака».