Міністр оборони Німеччини: Причиною витоку переговорів Бундесверу про Taurus був «людський фактор»
- Автор:
- Костя Андрейковець
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Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус дав пресконференцію, на якій розповів проміжні результати внутрішньої перевірки інциденту з перехопленням росіянами переговорів офіцерів Військово-повітряних сил Бундесверу.
Про це пише Der Spiegel.
Пісторіус заявив, що причиною витоку став «людський фактор» — один з офіцерів Бундесверу підключився до закритої наради з готелю в Сінгапурі по незахищеній лінії або з телефона. У цей момент він був на авіавиставці Singapore Airshow.
Міністр додав, що російські спецслужби, найімовірніше, прослуховували цього офіцера. Зламу не було, тобто до наради шпигуни не підключалися.
Пісторіус заявив, що тепер заходи безпеки будуть значно посилені, щоб подібні інциденти більше не повторилися. Стосовно всіх учасників розмови триває дисциплінарне розслідування, але міністр дав зрозуміти, що персональна відповідальність «найкращих офіцерів» не стоїть на першому місці. Він знову наголосив, що публікація їхньої розмови російськими пропагандистами — це «підступна гра путіна» та «гібридна атака».
- 1 березня 2024 року російська пропагандистка Маргарита Сімоньян з держканалу RT опублікувала 30-хвилинний аудіозапис, на якому офіцери Військово-повітряних сил Німеччини обговорювали можливості використання Україною німецьких крилатих ракет Taurus.
- У Міноборони Німеччини потім підтвердити перехоплення розмови і заявили про розслідування, щоб дізнатися, чи не змінювали опубліковану версію розмови.
- У розмові німецькі офіцери ВПС говорять про можливості використання Україною ракет Taurus, якщо канцлер Олаф Шольц перегляне свою відмову. Також офіцери обговорювали, чи зможуть Taurus знищити Кримський міст. Нічого секретного вони не розповіли — це була приватна розмова офіцерів, а не планування бойових дій. Вони обговорювали можливі сценарії, але Сімоньян виставила це як обговорення «бомбардувань Кримського моста» і як зробити, щоб «Шольц міг говорити, що його хата з краю».