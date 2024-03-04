Литва долучається до ініціативи Чехії щодо закупівлі снарядів для України

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Литва сприятиме ініціативі Чехії щодо купівлі для України боєприпасів за межами країн Європейського Союзу. Йдеться про 800 тисяч снарядів.

Про це повідомила прем’єр-міністр Литви Інгріда Шимоніте після телефонної розмови з головою чеського уряду Петром Фіалою.

«Це дуже важлива ініціатива, особливо в цей період, коли постачання боєприпасів в Україну сповільнилося. Як і досі, Литва далі підтримуватиме всі формати допомоги, які підвищуватимуть здатність України ефективно захищатися від російської агресії, захищаючи таким чином свободу всієї Європи», — сказала прем’єр-міністр.

Водночас невідомо, скільки грошей виділить Литва на цю ініціативу.

Очільники литовського й чеського урядів також обговорили безпекову ситуацію в регіоні, важливість збільшення інвестицій в оборону в Європі та зміцнення двосторонріх відносин.