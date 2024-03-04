Верховний суд США постановив, що Трамп має право балотуватися в президенти

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Верховний суд США постановив, що Дональд Трамп має право знову балотуватися в президенти. Ця постанова скасувала рішення Верховного суду Колорадо, яке позбавило Трампа такого права через причетність до штурму Капітолія.

Про це пише Bloomberg.

Верховний суд ухвалив рішення за день до супервівторка, коли штат Колорадо та 14 інших штатів і одна територія проведуть президентські праймеріз. Верховний суд США проголосував одностайно.

Раніше Верховний суд Колорадо заборонив Дональду Трампу брати участь у праймеріз. Справу порушила група виборців із Колорадо. Вони стверджували, що Трампа слід дискваліфікувати за підбурювання своїх прихильників до нападу на Капітолій у січні 2021 року. Подібні позови подали також в інших штатах. Однак, наприклад, у штаті Мен відклали рішення щодо заборони Дональду Трампу брати участь у праймеріз через ймовірну причетність до подій 6 січня. Іллінойс став третім штатом, який спробував виключити імʼя Дональда Трампа з виборчих бюлетенів. Експрезидент оскаржував рішення суддів у всіх цих штатах.

Рішення Верховного суду США анулювало рішення всіх судів штатів.

Вибори президента США

Чергові президентські вибори у США заплановані на 5 листопада 2024 року. Це будуть 60-ті президентські вибори в історії країни, на яких мають обрати 47-го президента США. Демократів на виборах представлятиме Джо Байден, який офіційно оголосив про намір балотуватися на другий строк у квітні 2023 року, а кандидата від Республіканської партії визначать за результатами праймеріз у липні 2024-го. Переможець попередніх виборів в Айові, Нью-Гемпширі, Неваді й Південній Кароліні зазвичай виграє номінацію від партії, тому до них прикута посилена увага.

Справи Трампа

Проти Дональда Трампа висунули 91 обвинувачення в чотирьох кримінальних справах. Серед іншого йдеться про незаконне поводження із секретними документами, спробу фальсифікації результатів виборів і незаконне витрачання коштів, зібраних на президентську кампанію.

Прокурор Сміт розслідує спроби скасувати вибори у США 2020 року, які призвели до нападу на Капітолій 6 січня 2021 року. Слідство стосувалося, зокрема, висування фальшивих виборців у штатах, програних Трампом, і кампанії тиску на його тодішнього віцепрезидента Майка Пенса з метою скасування виборів.

Попри все Трамп продовжує свою передвиборчу кампанію для участі у виборах президента США 2024 року.