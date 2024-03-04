Фахівці ГУР зламали Міноборони рф і отримали доступ до секретних документів

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Хакери Головного управління розвідки Міноборони України зламали Міноборони рф і отримали доступ до його серверів, а ще до софту, шифрів і секретних документів.

Про це повідомила пресслужба ГУР.

Українська спецслужба володіє наказами, звітами, розпорядженнями, доповідями та іншими документами, які циркулювали між приблизно 2 000 структурними одиницями Міноборони росії. Ще українська спецслужба володіє програмним забезпеченням для захисту інформації та шифрування, яке використовувало Міноборони рф.

Це дозволяє встановити повну будову системи російського Міноборони та його ланок. Кіберфахівці ідентифікували генералітет, інших високих керівників структурних підрозділів Міноборони рф, а ще заступників, помічників, спеціалістів — усіх, хто використовував софт для електронного документообігу під назвою «Бюрократъ».

У розпорядженні воєнної розвідки України, наприклад, опинилася службова документація заступника міністра оборони рф Іванова Тимура Вадимовича. Цей заступник міністра оборони рф Сергія Шойгу відіграв важливу роль у тому, що кібератака стала успішною.