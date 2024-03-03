Декілька сотень увʼязнених втекли з вʼязниці в столиці Гаїті. Вони вимагають відставки премʼєра

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Reuters

Сотні вʼязнів втекли з вʼязниці в столиці Гаїті Порт-о-Пренс. BBC пише, що в цій вʼязниці утримувалися близько 4 000 чоловіків. Серед затриманих були члени банди, яких звинувачують у причетності до вбивства президента Гаїті Жовенеля Моїза у 2021 році.

Ситуація в місті загрозлива: одна з поліцейських профспілок Гаїті звернулася до всіх поліцейських у столиці, які мають доступ до автомобілів і зброї, і закликала допомогти відновити контроль над вʼязницею. Зараз відомо про щонайменше чотирьох загиблих через стрілянину на вулиці.

Колишній поліцейський, а нині лідер місцевих банд Джиммі Шерізьє закликає взяти під варту премʼєр-міністра Гаїті Аріеля Анрі «для звільнення країни». Загострення в країні почалося в той час, коли Анрі перебував з візитом у Кенії — він намагається домовитися про допомогу іноземних збройних сил для боротьби з бандами.

Аріель Анрі прийшов до влади після вбивства президента Жовенеля Моїза у 2021 році. Раніше він заявляв, що покине пост у лютому 2024 року, але напередодні сказав, що вибори відкладуть до кінця серпня 2025 року.