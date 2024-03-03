В Одесі під завалами знайшли тіла двох дітей. Кількість загиблих зросла до 12

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В Одесі під завалами зруйнованого підʼїзду багатоповерхівки знайшли тіла 10-річного хлопчика й 8-річної дівчинки. Так, кількість жертв після російського удару зросла до 12 людей.

Про це повідомив голова Одеської ОВА Олег Кіпер.

Кіпер каже, що загиблого хлопчика звуть Сергій, а дівчинку — Злата. Командування Об’єднаних Сил ЗСУ писало, що від удару по Одесі загинуло подружжя військових, Олега й Тетяни Кравців. Також загинули їхні діти — Сергій, Злата й семимісячна Ліза.

Раніше рятувальники також знайшли тіла чотиримісячного Тимофія й Марка, якому не виповнилося трьох років.