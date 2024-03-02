ЗСУ: Літаків А-50 не видно вже шостий день. Російські винищувачі вже не можуть почуватися вільно
- Автор:
- Костя Андрейковець
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Українські військові шостий день поспіль не фіксують польотів літаків далекого радіолокаційного виявлення та спостереження А-50 над Азовським морем. Російська бойова авіація почала діяти обережніше.
Про це в ефірі національного телемарафону розповів речник Повітряних сил Юрій Ігнат.
«[винищувачі] Су-34 та Су-35 вже не можуть вільно себе почувати. Керована авіабомба має обмежений радіус дії. Для того, щоб діставати подалі, треба підлітати ближче. Підлітати ближче — це може бути кінець. Льотчики, їхнє командування це прекрасно розуміють і діють обережніше. Це дає можливість нашим військам перевести подих», — сказав Ігнат.
Він додав, що відсутність А-50 у небі — хороший і приємний факт. Окупанти не знають, як далі використовувати літаки.
- За офіційними даними Повітряних сил ЗСУ, від початку 2024 року українські війська збили два ворожих літаки далекого радіолокаційного виявлення та управління А-50, один транспортний літак Іл-22, 11 винищувачів-бомбардувальників Су-34 і два багатоцільових винищувачі Су-35.
- Речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат пояснив, що така кількість знищених літаків стала можливою завдяки ліквідації А-50 — російські пілоти отримують менше інформації про радіолокаційні станції ЗСУ і засоби ППО, тому більш вразливі.