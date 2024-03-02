ППО збила вночі 14 дронів Shahed, а на сході ліквідували ворожий винищувач Су-34
- Автор:
- Костя Андрейковець
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Командування Повітряних Сил ЗСУ
У ніч на 2 березня російські війська атакували Україну 17 дронами-камікадзе Shahed-136/131 і трьома авіаракетами Х-59/Х-35.
Як повідомляють Повітряні сили ЗСУ, збити вдалося 14 дронів — їх ліквідували в межах Одеської, Миколаївської, Запорізької, Харківської, Сумської та Дніпропетровської областей.
Влучання дронів були. В Одесі дрон поцілив у девʼятиповерхівку, обваливши підʼїзд. Загинули двоє людей і ще вісім дістали поранення, проте жертв може бути більше, оскільки пошукові роботи тривають. У Харкові пошкоджені пʼять гаражів, 17 автомобілів. Загиблих не було, лише три людини звернулися по допомогу з гострою реакцією на стрес.
Повітряні сили також повідомили про збиття на східному напрямку чергового російського винищувача Су-34. Це сталося близько 9 ранку 1 березня. Цей винищувач намагався завдати удару по позиціях українських військ керованими авіабомбами.
- За офіційними даними Повітряних сил ЗСУ, віл початку 2024 року українські війська збили два ворожих літаки далекого радіолокаційного виявлення та управління А-50, один транспортний літак Іл-22, 11 винищувачів-бомбардувальників Су-34 і два багатоцільових винищувача Су-35.
- Речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат пояснив, що така кількість знищених літаків стала можливою завдяки ліквідації А-50 — російські пілоти отримують менше інформації про радіолокаційні станції ЗСУ і засоби ППО, тому більш вразливі.
- За даними Генштабу ЗСУ, станом на 2 березня 2024 року за час повномасштабного вторгнення росія втратила 347 літаків і 325 гелікоптерів.