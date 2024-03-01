Швейцарія приєдналася до 13-го пакету санкцій ЄС проти росії

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Швейцарія приєдналася до 13-го пакету санкцій Європейського Союзу проти росії. Обмеження набувають чинності з 1 березня.

Про це йдеться у пресрелізі Федеральної ради.

Федеральний департамент економіки, освіти та досліджень (EAER) Швейцарії, який відповідає за санкції, вирішив запровадити нові санкції проти росії за її війну в Україні.

Тому швейцарські санкційні списки розширили і включили до них ще 106 людей і 88 організацій.

Фізичні, юридичні особи та організації, які потрапили під санкції, це насамперед ті, хто працює у військово-промисловому комплексі росії та займається виробництвом ракет, безпілотників, зенітно-ракетних комплексів та іншої військової техніки. Також під обмеженнями Швейцарії та ЄС опинилися російські компанії та бізнесмени, які займаються постачанням до росії оборонного обладнання з КНДР.

Ще санкції застосували проти суддів і чиновників з окупованих територій України, людей і організацій, причетних до примусового переміщення українських дітей.