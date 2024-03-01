Польські протестувальники повністю заблокували рух вантажівок через «Шегині»
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- Ліза Бровко
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Getty Images / «Бабель»
Польські фермери продовжують блокаду руху вантажівок на шести напрямках пунктів пропуску між Польщею та Україною. Сьогодні вони повністю заблокували рух вантажівок у ПП «Шегині». Наразі на польській території в чергах стоять 2 350 вантажних транспортних засобів.
Про це повідомив речник Державної прикордонної служби Андрій Демченко в ефірі телемарафону.
Поляки відсьогодні відмовилися пропускати всі вантажівки, як у бік України, так і в бік Польщі в пункті пропуску «Шегині». Раніше на цьому напрямку був критичний мінімум перетину кордону вантажівками. За минулу добу кордон пройшли тільки 47 транспортних засобів в обидві сторони.
Також спостерігається суттєве зниження пропускної спроможності на ПП «Ягодин». Минулої доби там перетнули кордон 111 вантажівок, які їхали з Польщі до України. Жодну вантажівку в Польщу з України фермери не пропустили.
- Від листопада 2023 року поляки періодично блокують пункти пропуску на кордоні з Україною. Польські перевізники, а потім і фермери з різною тривалістю перешкоджають руху вантажівок, вимагаючи від своєї влади та Євросоюзу поліпшення умов праці та преференцій. Вони просять про заборону імпорту сільськогосподарської продукції з України, яка не відповідає нормам ЄС, повернення дозвільної системи для українських перевізників, дотацій на добрива, компенсацій акцизу на пальне, виплат субсидій та мають інші вимоги, які до України не мають стосунку.
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- Україна вважає закиди щодо своєї продукції безпідставними і називає це політичним питанням