ДБР завершило розслідувати ДТП з нардепом від «Батьківщини» Андрієм Ніколаєнком

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ДБР

Державне бюро розслідувань завершило розслідувати ДТП з нардепом від «Батьківщини» Андрієм Ніколаєнком. У листопаді 2023 року він на смерть збив 18-річну дівчину.

Про це повідомила пресслужба ДБР.

Аварія сталася 3 листопада 2023 року близько 10:00 на трасі Київ — Чоп, поблизу села Березівка Київської області. ДБР встановило, що Ніколаєнко рухався зі столиці до Львова з перевищенням дозволеної швидкості на 40—50 км/год. Це зафіксували камери на трасі та підтвердила фототехнічна експертиза.

У цей час 18-річна дівчина перебігала дорогу в селі. Ніколаєнко не зменшив швидкості та наїхав на дівчину — від отриманих травм вона померла на місці. Слідство встановило, що дівчина могла б вижити, якби водій не перевищив дозволену швидкість і своєчасно загальмував.

У ДБР стверджують, що Ніколаєнко є систематичним порушником — протягом 2022—2023 років йому винесли 22 адмінпостанови. Сам Ніколаєнко заявив, що був тверезий і правил не порушував, проте «трагедії уникнути не вдалося». Йому загрожує 8 років увʼязнення.