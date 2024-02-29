Сили оборони збили ще два винищувачі Су-34 на Авдіївському і Маріупольському напрямках
- Автор:
- Олександра Опанасенко
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Українські військові знищили ще два російських винищувачі Су-34 на Авдіївському і Маріупольському напрямках.
Про це повідомив командувач Повітряних сил ЗСУ Микола Олещук.
Літаки ліквідували близько девʼятої ранку. Також вночі військові знищили ще один російський винищувач Су-34, тобто збили три літаки за добу.
Загалом це вже десятий збитий Су-34 за лютий, за офіційними даними Повітряних сил. Також цього місяця збили один винищувач Су-35, один Су-35С і літак далекого радіолокаційного виявлення А-50.
- Су-34 здатні завдавати ракетно-бомбових ударів по наземних цілях в оперативній і тактичній глибині, а також уражати повітряні цілі.