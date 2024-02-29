ЗСУ вдарили по скупченню російських окупантів в Оленівці. Попередньо, ліквідовані 19 загарбників
- Автор:
- Олександра Опанасенко
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ЗСУ завдали ракетного удару по скупченню російських військ в Оленівці Донецької області за допомогою українських реактивних систем залпового вогню.
Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.
За попередніми даними, загинули 19 окупантів, зокрема заступник командира російського військового підрозділу. Ще 12 окупантів поранені, серед них командир підрозділу.
- 21 лютого ЗСУ вдарили по полігону на окупованій Херсонщині в момент скупчення там росіян. Загинули до 60 загарбників.
- 20 лютого ЗСУ обстріляли полігон росіян в окупованому селі Трудівське (Донецька область). Від удару системи HIMARS загинули до 67 російських військових, серед них міг бути і командир. Російська служба ВВС писала, що окупантів зібрали на шикування перед командувачем 29 армії Східного військового округу рф Олегом Моїсеєвим, який до них прямував.