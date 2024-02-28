Рада ЄС затвердила надання Україні €50 мільярдів упродовж трьох років

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Рада Європейського Союзу затвердила інструмент Ukraine Facility обсягом допомоги у €50 мільярдів, яку Україна отримає впродовж 2024—2027 років. Це стало кінцевим пунктом у започаткуванні програми.

Про це пише пресслужба Міністерства фінансів України.

Програма Ukraine Facility створена для підтримки економічного розвитку та відновлення України під час її шляху вступу до Європейського Союзу.

Протягом 2024—2027 років Україна отримає близько €39 мільярдів прямого бюджетного фінансування. З них €33 мільярди надійдуть у формі кредитів і €5,27 мільярда — у формі грантів.

Решту грошей спрямують на спеціальний інвестиційний інструмент для покриття ризиків у пріоритетних секторах та технічну підтримку у здійсненні реформ, а також на покриття відсотків за кредитами.