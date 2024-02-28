Росіяни обстріляли Великий Бурлук на Харківщині. Серед загиблих — дитина

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Російські окупанти вдарили керованими авіабомбами по селищу Великий Бурлук у Купʼянському районі на Харківщині. Влучили по території залізничного вокзалу.

Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Через російський удар загинули дві людини — 48-річний чоловік та шестирічна дівчинка. Мати дитини дістала тяжкі поранення.

За словами Синєгубова, на найближчому засіданні Ради оборони Харківської області розглянуть питання примусової евакуації родин із дітьми з усіх населених пунктів на Купʼянському напрямку.

Раніше цього дня росіяни скинули на місто Купʼянськ керовані авіабомби — загинули двоє чоловіків.