Поліція Польщі підтвердила, що затримувала журналіста УП Михайла Ткача

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Соколовська Інна / УНІАН

У Польщі на кордоні з Білоруссю 27 лютого польські правоохоронці затримали на кілька годин журналіста «Української правди» Михайла Ткача разом з його оператором.

Увечері на сторінці поліції Підляського воєводства зʼявилося коротке повідомлення. У ньому правоохоронці заявили, начебто інформація про затримання журналіста з України є неправдивою.

Згодом поліція спростувала свою заяву. Правоохоронці заявили, що вжили заходів, щоб встановити особи людей — мається на увазі Михайло Ткач та його оператор, бо їхня присутність у прикордонній зоні стурбувало мешканців. Після встановлення осіб їх відпустили

У коментарі виданню Wirtualna Polska посол України в Польщі Василь Зварич заявив, що він втрутився у справу затриманого журналіста: «Вони знімали рух поїздів, запускали дрон. Поліція вирішила перевірити, хто це, щоб це не виявилися провокатори. Справу швидко вирішили».