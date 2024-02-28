Генштаб заявив про втрати росіян у ще два літаки та 1 060 військових

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Генеральний штаб ЗСУ назвав орієнтовні втрати росіян станом на 28 лютого і розповів про поточну ситуацію на фронті.

На Купʼянському напрямку Сили оборони відбили 13 атак росіян біля Синьківки й Табаївки Харківської області.

На Лиманському напрямку українські оборонці відбили 11 ворожих атак у районах Тернів і Роздолів Донецької області, а на Бахмутському — 11 атак біля населених пунктів Іванівське, Кліщіївка та Андріївка.

На Авдіївському напрямку Сили оборони відбили 25 атак росіян у районах Бердичів, Орлівки, Тоненького, Первомайського і Невельського, що на Донеччині.

На Новопавлівському напрямку Сили оборони відбили 29 штурмів окупантів у районах Красногорівки, Георгіївки, Новомихайлівки та західніше Побєди Донецької області. Також відбили ще 4 атаки росіян південніше Вугледару, Старомайорського та Урожайного Донецької області.

На Оріхівському напрямку оборонці відбили 8 російських атак біля Малинівки й Роботиного Запорізької області.

На Херсонському напрямку Сили оборони утримують позиції та відбивають російські штурми. Протягом минулої доби росіяни один раз штурмували позиції наших військ на лівобережжі Дніпра.

Втрати росіян за добу

За даними Генштабу, за добу минулу добу росія втратила два винищувачі Су-34 на східному напрямку. Також окупанти втратили орієнтовно 1 060 військових (вбитими та пораненими), 14 танків, 14 бронемашин, 20 артилерійських систем, два засоби ППО, 24 безпілотники, 47 одиниць автотехніки та 6 одиниць спецтехніки.

Загальні орієнтовні втрати росіян за час повномасштабного вторгнення такі:

Facebook / Генеральний штаб ЗСУ