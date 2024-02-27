У «Києві цифровому» зʼявиться мапа вбиралень і QR-квитки у швидкому доступі
- Автор:
- Ліза Бровко
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У застосунку «Київ цифровий» відбулося оновлення. Тепер там зʼявиться мапа вбиралель, QR-квитки для поїздок у швидкому доступі та підтвердження входу через дзвінок.
Про це пише КМДА.
Користувачі застосунку зможуть створювати QR-квитки з поїздок у швидкому доступі на головному екрані.
Для авторизації входу в застосунок можна обрати опцію телефонного дзвінка замість SMS.
Мапа міських вбиралень буде доступна і в онлайн, і в офлайн режимах.
Щоб нові функції запрацювали, застосунок потрібно оновити.
- Влітку минулого року в «Києві цифровому» зʼявилася офлайн-мапа укриттів. Також в оновленій версії є можливість повідомити про зачинене або недоступне укриття.