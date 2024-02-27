Австралійський вчений отримав премію за танцювальний ролик про кенгуру

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Колишній науковець з австралійської столиці Канберри доктор Велітон Менаріо Коста виграв всесвітній науковий конкурс «Станцюй свою дисертацію». Він отримав нагороду за свою інтерпретацію поведінки кенгуру у чотирихвилинному танцювальному ролику.

Про це повідомляє The Guardian.

У відео під назвою «Час кенгуру» чого тільки немає: тверкінг, дреґ-квін, балерини, індійська танцівниця та купа друзів Кости з Австралійського національного університету, де він навчався.

Ролик отримав нагороду, яку щорічно присуджують Американська асоціація сприяння розвитку науки, журнал Science і компанія зі штучного інтелекту Primer.ai. Конкурс заохочує науковців зі всього світу пояснювати складні дослідження широкій громадськості за допомогою танцю, музики та гумору.

«Це неймовірно. Перемогти в цьому міжнародному науковому конкурсі — це як стати переможцем «Євробачення», тільки всі учасники мають докторські ступені. Повідомити результати досліджень і встановити чіткий звʼязок між наукою та сценічним мистецтвом — це справді серйозний виклик», — сказав Коста виданню.

Коста отримав понад $2 750 за загальний приз і приз із соціальних наук. Австралія виграє конкурс четвертий раз за 17 років його існування.

У 2009 році учасник від Сіднейського університету одержав перемогу за танцювальний ролик про застосування вітаміну D для профілактики діабету. Через два роки після цього перемогло відео про те, чому ортопедичні імплантати виходять з ладу. У 2012 році нагороду знову отримує учасник від Сіднейського університету за роботу, яка пояснювала «еволюцію наноструктурної архітектури в алюмінієвих сплавах 7000 серії під час зміцнення через старіння та серйозні пластичні деформації».

Коста створив розважальне відео на основі свого чотирирічного дослідження поведінки тварин. Журі у складі науковців, артистів і танцюристів високо оцінило «Час кенгуру» за «почуття здивування та захоплення» та доступне наукове пояснення про розвиток сумчастих.

Використовуючи автомобіль з дистанційним керуванням, випускник АНУ вивчав поведінкові відмінності понад 300 диких східних сірих кенгуру в австралійському штаті Вікторія.

Він виявив, що, як і люди, кенгуру розвиваються в ранньому віці і часто наслідують особливості характеру їхніх батьків і братів із сестрами. Вони беруть соціальні ознаки з групової динаміки й утворюють соціальні кола, як і люди. Висновок Кости: «Різниця веде до різноманітності. Вона існує в будь-якому виді, це просто природньо».

Велітон Менаріо Коста — біолог бразильського походження, який отримав стипендію від АНУ в 2017 році. Він сказав, що у створенні роботи йому неабияк допомогло його південноамериканське коріння і щире захоплення фауною Австралії.

«Я походжу з дуже скромної родини, з маленького містечка, де більшість людей не мають освіти. Потрапивши до Австралії, я потрапив до своєї родини. У «Час кенгуру» я відзначив різноманітність моєї прекрасної громади у Канберрі, яка віддзеркалює поведінку кенгуру», — сказав він.

У 2021 році Коста отримав ступінь доктора філософії в Канберрі. Невдовзі він залишив свою наукову карʼєру та переїхав до Сіднея, де відтепер прагне утвердитися як співак і автор пісень. Цьогоріч він планує випустити свій перший музичний альбом під назвою Yours Academically, Dr WELI.