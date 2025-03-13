Богдан «Тавр» Кротевич дав інтерв’ю каналу «Бомбардир». Він критикує головнокомандувача Олександра Сирського та розповідає невідомі подробиці контрнаступу 2023 року

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Youtube / Відредаговано за допомогою ШІ / «Бабель»

Підполковник Богдан Кротевич два тижні як пішов з посади начальника штабу 12 бригади НГУ «Азов». Він не розповідає, чим буде займатись далі, але каже, що «точно не політикою». У новому інтерв’ю Роману Бебеху він розповідає про оборону Маріуполя, полон, суперечки з Генштабом та Офісом президента. Головна теза його розповіді полягає в тому, що українці знову підуть в армію, коли повернеться довіра до її керівництва — а для цього керівництво потрібно змінити. «Бабель» переказує два найцікавіших епізоди з інтервʼю: в одному Богдан Кротевич розповідає невідомі подробиці контрнаступу 2023 року, в іншому — перелічує причини, з яких, на його думку, потрібно змінити головнокомандувача Олександра Сирського.

Інтервʼю на каналі «Бомбардир».

Богдан Кротевич розповідає про роль 33 ОМБр та її командира Дмитра Рюмшина під час невдалого контрнаступу ЗСУ. Контрнаступ почався на початку червня 2023 року. Загалом у ньому (за даними RUSI) брали участь 12 бригад, згруповані у корпуси. Головним напрямком стала дуга Оріхів — Токмак — Мелітополь. Серед інших бригад на ньому мали наступати 33 ОМБр та 47 ОМБр «Магура». Бригада «Азов» на цьому напрямку стояла в обороні, і щоб дійти до лінії бойового зіткнення, 33 ОМБр мала пройти крізь її порядки.

Злагодження не відбулося — тому що командування 33 бригади не приїхало в штаб «Азову», а коли Богдан Кротевич спробував потрапити на нараду штабу корпусу — його не пустили. У перші дні контрнаступу 33 бригада замість того, щоб пройти крізь порядки «Азову», відкрила по них вогонь із танків, артилерії й мінометів. Коли вона все ж таки пройшла через їхні порядки, то не змогла подолати лінію бойового зіткнення й кинула в «сірій зоні» західну техніку: танки Leopard та бронетранспортери YPR. Генеральний штаб заборонив «Азову» її забирати, і вже за тиждень техніку знищила російська артилерія.

За словами Богдана Кротевича, командував 33 бригадою під час контрнаступу полковник Дмитро Рюмшин. Після того як контрнаступ провалився, Дмитра Рюмшина призначили командувати спершу 47 бригадою, а потім 155 бригадою. Зараз він заарештований і перебуває під слідством. Його звинувачують у тому, що він не відреагував на СЗЧ його бійців під час навчання у Франції.

Богдан Кротевич перелічує декілька причин, з яких, на його думку, головнокомандувача Олександра Сирського потрібно замінити. Головна з них полягає в тому, що «ця людина думає не про перемогу та особовий склад, а про похвалу президента [Володимира Зеленського]». Він зручний для керівництва країни, завжди каже «так».

Наскільки можна зрозуміти слова полковника Кротевича, Сирський схильний оточувати себе людьми, які з ним не сперечаються. Він конфліктує з командирами, які проявляють самостійність, як-от із Вадимом Сухаревським, командувачем Сил безпілотних систем, — і створює для них неможливі умови для роботи. Є ризик, що так станеться і з командувачем ОСУВ «Хортиця» генерал-майором Михайлом Драпатим.

Нарешті, він знімає і тасує командування бригад, яке обговорює та піддає сумніву його накази. Наприклад, за словами полковника Кротевича, напередодні наступу на Курщині він зняв з посади комбрига 80 ОДШБ полковника Еміля Ішкулова — той вважав план операції занадто ризикованим.