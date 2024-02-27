Латвія ще на рік продовжила обмеження для росіян на вʼїзд в країну

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Латвія продовжила на один рік чинні обмеження для росіян на вʼїзд до країни, повідомляє Delfi.

Кабмін підтримав відповідну пропозицію Міністерства внутрішніх справ з огляду на те, що росія не припинила війну проти України.

Дію обмежень на туристичні поїздки, що впроваджені з вересня 2022 року, продовжили до 4 березня 2025 року.

Зараз росіяни можуть отримати візи для вʼїзду лише у виняткових випадках — за заявами членів родини громадян Латвії чи інших країн ЄС та від росіян з посвідкою на проживання у Латвії, а також «з гуманітарних міркувань» у разі хвороби чи смерті близького родича, загрози для себе або для участі у засіданні суду у Латвії.

У вересні 2023 року Литва, Латвія та Естонія заборонили вʼїзд на свою територію авто з російськими номерами, а вже цьогоріч в країні почали діяти поправки до «Закону про дорожній рух», що дозволяють конфісковувати автомобілі з російськими номерами за деяких умов.