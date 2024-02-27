ЗСУ відійшли від Сєверного та Степового під Авдіївкою

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Українські війська відійшли від сіл Сєверне та Степове, що під Авдіївкою на Донеччині.

Про це повідомив речник ОСУВ «Таврія» Дмитро Лиховій в ефірі телемарафону.

За його словами, запеклі бої за Сєверне тривали протягом учорашнього вечора та ночі проти 27 лютого. Росіяни понесли великі втрати, каже Лиховій.

До початку повномасштабної війни у Сєверному та Степовому загалом проживало до ста людей.

Водночас, за даними військових аналітиків Deepstate, ворог просунувся біля Орлівки, Бердичів та Тоненького.