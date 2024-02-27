За екснардепа Сергія Пашинського внесли повну заставу

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Колишній депутат Сергій Пашинський вийшов із СІЗО під заставу, яку за нього внесли підприємства з Національної асоціації підприємств оборонної промисловості. Розмір застави для Пашинського становив 272 мільйони гривень.

Про це повідомив сам Пашинський.

«Я дуже вдячний за підтримку, але мені соромно, що кошти, які повинні були використати для виробництва зброї, використали на заставу для мене за фейковими звинуваченнями. Я відпрацюю кожну копійку і добʼюся повернення цих коштів», — заявив Пашинський.

Також, за словами Пашинського, він подав заяву про фальсифікацію розмов, запис яких напередодні поширився в мережі. Під вартою він пробув лише одну ніч.

Екснардепа Пашинського підозрюють в участі у злочинній організації, через яку держава зазнала збитків на суму 967 мільйонів гривень у 2014—2018 роках. Крім Пашинського, у справі ще пʼятеро підозрюваних. Справу називають «паливом Курченка», тому що заарештовані ще у 2014 році нафтопродукти ввозила підконтрольні олігарху Сергію Курченку компанія СЄПЕК.

Справа Сергія Курченка

Сергій Курченко — український бізнесмен, олігарх, власник групи компаній СЄПЕК (Східно-Європейська паливно-енергетична компанія), ексвласник і президент футбольного клубу «Металіст» (Харків). Після Революції гідності втік з України, перебуває в Москві.

За оцінками МВС, злочинні схеми ввезення на територію України й продажу нафтопродуктів групою компаній СЄПЕК завдали українському бюджету щонайменше сім мільярдів гривень збитків. Проти Курченка порушено кілька кримінальних справ, його майно та майно його підприємств заарештовано. Як людина з оточення Януковича Курченко потрапив під санкції ЄС.

У НАБУ вважають, що Курченко привласнив і легалізував майно і кошти низки державних підприємств на понад 12 мільярдів гривень.