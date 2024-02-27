Нідерланди виділять €100 мільйонів на закупівлю боєприпасів для України за межами ЄС

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Rheinmetall

Нідерланди виділять €100 мільйонів на чеську ініціативу щодо закупівлі боєприпасів для України за межами країн Європейського Союзу.

Про це повідомив премʼєр-міністр Нідерландів Марк Рютте.

Рютте сподівається, що «інші країни підуть за Нідерландами». За його словами, країни, які нададуть боєприпаси, попросили не називати їх.

Премʼєр-міністр Чехії Петр Фіала сказав, що майже 15 країн виявили інтерес до ініціативи, яка зосереджена на пошуку терміново необхідних артилерійських боєприпасів для України на світових ринках.

Також Рютте заявив, що Нідерланди укладуть з Україною безпекову угоду, щоб продовжувати підтримувати країну протягом 10 років. Він додав, що росія готується до довгої війни — союзники України повинні продовжувати демонструвати «непохитну підтримку».