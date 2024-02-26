Екснардепа Пашинського заарештували у справі про заволодіння нафтопродуктами на 967 млн грн

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Вищий антикорупційний суд заарештував екснардепа Сергія Пашинського з альтернативою застави у розмірі 272 мільйони гривень. Його підозрюють в участі в злочинній організації, через яку держава зазнала збитків на суму 967 мільйонів гривень у 2014—2018 роках. Ще це називають справою «нафтопродуктів/палива Курченка».

Про це повідомила громадська організація Transparency International Ukraine.

Сергія Пашинського триматимуть під вартою до 25 квітня, якщо за нього не внесуть заставу. Прокурор просив заставу в розмірі 299 мільйонів гривень. Екснардепа хотіли взяти на поруки офіцери ЗСУ Мирослав Гай, Ігор Лапін та Іван Лісовий.

Загалом судовий процес про арешт Пашинського тривав три дні.

НАБУ

У справі підозрюють іще пʼять людей, окрім самого Пашинського. Справу називають «паливом Курченка», тому що арештовані ще у 2014 році нафтопродукти ввозила підконтрольні олігарху Сергію Курченка компанії СЄПЕК.

Справа Сергія Курченка

Сергій Курченко — український бізнесмен, олігарх, власник групи компаній СЄПЕК (Східно-Європейська паливно-енергетична компанія), ексвласник і президент футбольного клубу «Металіст» (Харків). Після Революції гідності втік з України і перебуває в Москві.

За оцінками МВС, злочинні схеми ввезення на територію України і продажу нафтопродуктів групою компаній СЄПЕК завдали українському бюджету щонайменше сім мільярдів гривень збитків. Проти Курченка відкрито кілька кримінальних справ, його майно і майно підприємств заарештовано. Як людина з оточення Януковича, Курченко потрапив під санкції ЄС.

У НАБУ вважають, що Курченко привласнив і легалізував майно й кошти низки державних підприємств на понад 12 мільярдів гривень.