Міністр Камишін: Україна наздогнала росію у виробництві дронів типу Shahed
- Автор:
- Костя Андрейковець
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«Бабель»
Україна наздогнала росію у виробництві власних аналогів дронів-камікадзе Shahed.
Міністр з питань стратегічних галузей промисловості Олександр Камишін в ефірі телемарафону розповів, що ці дрони схожі на російсько-іранські за всіма технічними параметрами і нічим не поступаються. Вони вже працюють по росії.
Однак міністр зауважив, що наразі спроможності українського оборонного комплексу вдічі більші, ніж Україна може купити. Те, на що вистачає бюджетних коштів, уже законтрактували. Тому уряд просить союзників закупати для України дрони в наших виробників.
За приклад він навів обіцянку групи держав-членів НАТО передати Україні мільйон безпілотників у межах Коаліції дронів — уряд просить виконати її через контракти з українськими виробниками.
- Раніше президент Володимир Зеленський заявив, що у 2024 році Україна планує виробити мільйон дронів. Голова Мінцифри Михайло Федоров і міністр з питань стратегічних галузей промисловості Олександр Камишін вважають цю цифру реальною.
- Камишін також казав, що окрім мільйона FPV-дронів, у планах зробити понад 10 тисяч ударних дронів середньої дальності польоту на сотні кілометрів і понад тисячу безпілотників дальністю від 1 000 км.