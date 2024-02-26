У Фонді Навального заявили, що політика мали обміняти на агента ФСБ Красікова

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Пресслужба Московського міськсуду

Співробітниця Фонду боротьби з корупцією Марія Певчих заявила, що російського політика Олексія Навального вбили 16 лютого, бо соратники змогли домовитися про його обмін на офіцера російської ФСБ Вадима «Соколова» Красікова — він відбуває довічне увʼязнення в Берліні.

Певчих стверджує, що на початку лютого президенту рф володимиру путіну запропонували обміняти офіцера ФСБ Вадима Красікова на двох американських громадян і Олексія Навального. Підтвердження того, що переговори про обмін справді ведуться і зараз на фінальній стадії, Певчих отримала ввечері 15 лютого. Уже 16 лютого Олексій Навальний помер.

За словами Пєвчих, команда ФБК ще два роки тому придумала, як «визволити» Навального з увʼязнення — це гуманітарний обмін. Цей план нібито допоміг реалізувати журналіст-розслідувач Христо Грозев. План розтягнувся на декілька років через постійні перешкоджання з боку російських і західних чиновників.

Ще до смерті Олексія Навального президент рф володимир путін в інтервʼю колишньому ведучому американського телеканалу Fox News Такеру Карлсону прокоментував переговори США і росії про обмін увʼязненими. Медіа тоді писали, що Москва наполягає на звільненні Вадима Красікова. Путін, не називаючи імен, підтвердив Карлсону переговори про обмін .

«Путіну чітко дали зрозуміти, що єдиний спосіб отримати Красікова — це обміняти його на Навального. Путін подумав: “Навального на волі я не потерплю. Раз принципово Красікова готові міняти, то треба просто позбутися предмета торгу [Навального], підмінити на когось”», — повідомила Певчих.

У ФБК вважають, що саме можливий обмін Навального став причиною його вбивства.

Смерть Навального

16 лютого 2024 року Федеральна служба виконання покарань росії по Ямало-Ненецькому автономному округу повідомила, що Олексій Навальний помер у виправній колонії № 3. Служба пише, що нібито під час прогулянки Навальному стало погано, він знепритомнів. На місце прибули медики, але врятувати його не вдалося — 47-річний Навальний загинув. Лідери країн Заходу одностайно поклали відповідальність за смерть Навального на режим путіна.

24 лютого 2024 року тіло Навального віддали його матері Людмилі.

Керівник української розвідки Кирило Буданов заявив, що Навальний помер через обрив тромбу, як і казала російська пропаганда і представники Кремля.

Хто такий Вадим Красіков

23 серпня 2019 року колишнього чеченського польового командира Зелімхана Хангошвілі застрелили в Берліні. У його вбивстві звинуватили росіянина з паспортом на імʼя Вадима «Соколова», його справжнє імʼя — Вадим Миколайович Красіков. Він може бути причетним до замовного вбивства в Москві в 2013 році, а також повʼязаний із ФСБ. Федеральна прокуратура Німеччини висунула уряду росії звинувачення в замовному вбивстві Хангошвілі, але росія (як завжди) свою причетність заперечувала.

У грудні 2021 року Вадим Красіков отримав довічне увʼязнення. Суд дійшов висновку, що офіцер загону спецпризначення ФСБ «Вымпел» Вадим Красіков застрелив Хангошвілі за завданням невстановленого державного органу росії. Наказ же виходив від російської влади.