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Прокуратура Данії завершила розслідування вибухів на «Північних потоках». Розслідування закрили через нестачу підстав для порушення кримінальної справи.

Про це повідомила пресслужба данської поліції.

Результати розслідування показали, що в справі про підрив на «Північних потоках» мала місце «навмисна диверсія». Одна немає достатніх підстав для порушення кримінальної справи в Данії.

Розслідування проводили поліція Данії разом зі Службою безпеки та розвідки. Протягом усього розслідування данська влада співпрацювала з відповідними іноземними партнерами. Розслідування було «складним і всебічним».

Служба безпеки та розвідки Данії продовжить стежити за розвитком ситуації.