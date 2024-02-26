Meta створить команду для протидії дезінформації й штучному інтелекту перед виборами в ЄС

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Flickr / Arleco Producciones

Компанія Meta створить команду для боротьби з дезінформацією та зловживанням штучним інтелектом напередодні виборів до Європейського парламенту в червні цього року. Рішення ухвалили через занепокоєння щодо втручання у вибори і поширення фейкового контенту.

Про це пише Reuters.

Штучний інтелект набуває популярності й може створювати текст, зображення та відео за секунди. Це викликало побоювання, що технологію можуть використати для зриву великих виборів, які цьогоріч відбудуться у світі.

«З наближенням виборів ми активуємо Виборчий оперативний центр — щоб виявляти потенційні загрози і вживати заходів для їхнього помʼякшення в режимі реального часу», — заявив керівник відділу звʼязків Meta з ЄС Марко Панчіні.

Панчіні розповів, що експерти компанії з розвідки, даних, інженерії, досліджень, політики контенту й юридичні команди зосередяться на боротьбі з дезінформацією, боротьбі з операціями впливу та протидії ризикам, пов’язаним зі зловживанням штучним інтелектом.