ГУР: росія проводить спецоперацію «Майдан-3», метою якої посіяти смуту і завдати Україні поразки на сході

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Reuters / «Бабель»

Москва розпочала проти України спецоперацію під назвою «Майдан-3», мета якої посіяти серед українців думки про нелегітимність ухвалення рішень владою і в підсумку завдати поразки на полі бою в червні 2024 року.

Про це під час форуму «Україна. Рік 2024» розповів керівник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов.

«Примітивна назва, але вона так офіційно в їхніх документах і значиться. Це максимально дорога операція для них і вона провалиться, бо нам відомо все, що вони замислили. Однак в рамках цієї операції вони спланували наступне: створити ситуацію, за якої під сумнів ставили б легітимність не стільки президента, скільки ухвалення рішень взагалі в Україні в період після 20 травня цього року. Після цього в короткий досить період, як вони розраховують, буде певна смута в українському суспільстві і двоїстість ухвалення рішень. Те саме буде спроєктовано на наше військо, як вони собі мислять. І в той період, у першій половині червня нанести військову поразку на сході, користуючись тим, що в армії має бути двояка думка «хто нами керує, а чиї накази ми виконуємо» і так далі. Їх цікавить не стільки зміна політичного керівництва, скільки нанесення військової поразки», — розповів Буданов.