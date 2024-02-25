ГУР: росія проводить спецоперацію «Майдан-3», метою якої посіяти смуту і завдати Україні поразки на сході
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- Костя Андрейковець
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Reuters / «Бабель»
Москва розпочала проти України спецоперацію під назвою «Майдан-3», мета якої посіяти серед українців думки про нелегітимність ухвалення рішень владою і в підсумку завдати поразки на полі бою в червні 2024 року.
Про це під час форуму «Україна. Рік 2024» розповів керівник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов.
«Примітивна назва, але вона так офіційно в їхніх документах і значиться. Це максимально дорога операція для них і вона провалиться, бо нам відомо все, що вони замислили. Однак в рамках цієї операції вони спланували наступне: створити ситуацію, за якої під сумнів ставили б легітимність не стільки президента, скільки ухвалення рішень взагалі в Україні в період після 20 травня цього року. Після цього в короткий досить період, як вони розраховують, буде певна смута в українському суспільстві і двоїстість ухвалення рішень. Те саме буде спроєктовано на наше військо, як вони собі мислять. І в той період, у першій половині червня нанести військову поразку на сході, користуючись тим, що в армії має бути двояка думка «хто нами керує, а чиї накази ми виконуємо» і так далі. Їх цікавить не стільки зміна політичного керівництва, скільки нанесення військової поразки», — розповів Буданов.
- У середині листопада президент Володимир Зеленський заявив, що росіяни прагнуть посіяти розкол в українському суспільстві, створити хаос усередині країни та, зрештою, усунути президента. І назвав цю кампанію «Майдан 3».
- В кінці листопада в ГУР повідомили, що на «Майдан-3» росія витратила $1,5 млрд. Це найдорожча кампанія росії від 2014 року та Революції гідності.