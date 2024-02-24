ЄС передасть Україні 170 тисяч снарядів до кінця березня
- Автор:
- Ліза Бровко
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Європейський Союз планує поставити в Україну майже 170 тисяч артилерійських снарядів до кінця березня.
Про це повідомив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба після розмови з високим представником ЄС Жозепом Боррелем.
«Абсолютним пріоритетом зараз є артилерійські снаряди. До кінця березня ЄС планує поставити в Україну майже 170 тисяч патронів і працює над подальшим збільшенням обсягів поставок», — написав очільник українського МЗС.
Також він нагадав, що свого часу Євросоюз ухвалив «історичні рішення» про передачу зброї Україні, запровадження санкцій проти росії, початок переговорів про вступ України в ЄС і підтримку Української формули миру.
- У березні 2023 року країни-члени ЄС пообіцяли збільшити поставки Україні артилерійських снарядів, оскільки військам на фронті їх не вистачає. Країни погодили план, який передбачав постачання боєприпасів з їхніх запасів і спільні замовлення на виробництво снарядів. Мета — передати Україні мільйон боєприпасів протягом року, тобто до березня 2024 року.
- Наприкінці листопада 2023 року міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що Євросоюз передав Україні майже 300 тисяч артилерійських боєприпасів з обіцяного мільйона.
- Єврокомісар з питань внутрішнього ринку Тьєррі Бретон заявив, що Європейський Союз до кінця 2024 року зможе виготовити 1,3 мільйона снарядів — частину з них передадуть Україні. Проте Bloomberg з посиланням на дипломатичні джерела пише, що до березня передати мільйон боєприпасів не встигнуть — усе через постійні затримки у виробництві та занепокоєння щодо виснаження запасів країн-членів блоку.