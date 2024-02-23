Україна й Данія підписали безпекову угоду. Що вона передбачає
- Автор:
- Ліза Бровко
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Президент Володимир Зеленський і прем’єр-міністр Данії Метте Фредеріксен підписали угоду про співробітництво у сфері безпеки та довгострокову підтримку між Україною та Данією.
Про це повідомив заступник керівника Офісу президента Ігор Жовква.
Данія стала першою країною не з «Великої сімки» (G7), яка підписала безпекову угоду з Україною.
Цьогоріч військова підтримка Данії буде на рівні щонайменше €1,8 мільярда. Також Данський Фонд на підтримку України виділив €8,5 мільярда на поточну підтримку України у 2023—2028 роках.
В угоді йдеться про підтримку членства України в ЄС і НАТО, реформ, співробітництво в галузі оборонної промисловості, у сфері розвідки, кібербезпеки, відновлення України, подальших санкцій і притягнення росії до відповідальності.
Данія також допомагатиме з отриманням винищувачів F-16, навчанням пілотів, обслуговуванням. Країни закріпили підтримку розбудови морського флоту України, зусиль з розмінування. Данія надаватиме високотехнологічну військову допомогу, серед якої безпілотники, засоби звʼязку, радари тощо.
Угоду підписали терміном на десять років.
- Напередодні Данія оголосила про 15-й пакет військової допомоги Україні на €161 мільйон (1,7 мільярда данських крон). Ці гроші витратили на закупівлю 15 000 артилерійських снарядів калібру 155 мм, обладнання для розмінування, на боєприпаси до ППО, безпілотні літальні апарати, радари та засоби звʼязку. Усе це буде доставлено Україні протягом кількох місяців.
- Раніше Україна вже підписала двосторонні угоди про гарантії безпеки з Великою Британію, Німеччиною і Францією. Усі вони передбачають військову й економічну підтримку.