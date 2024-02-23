Україна й Данія підписали безпекову угоду. Що вона передбачає

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Президент Володимир Зеленський і прем’єр-міністр Данії Метте Фредеріксен підписали угоду про співробітництво у сфері безпеки та довгострокову підтримку між Україною та Данією.

Про це повідомив заступник керівника Офісу президента Ігор Жовква.

Данія стала першою країною не з «Великої сімки» (G7), яка підписала безпекову угоду з Україною.

Цьогоріч військова підтримка Данії буде на рівні щонайменше €1,8 мільярда. Також Данський Фонд на підтримку України виділив €8,5 мільярда на поточну підтримку України у 2023—2028 роках.

В угоді йдеться про підтримку членства України в ЄС і НАТО, реформ, співробітництво в галузі оборонної промисловості, у сфері розвідки, кібербезпеки, відновлення України, подальших санкцій і притягнення росії до відповідальності.

Данія також допомагатиме з отриманням винищувачів F-16, навчанням пілотів, обслуговуванням. Країни закріпили підтримку розбудови морського флоту України, зусиль з розмінування. Данія надаватиме високотехнологічну військову допомогу, серед якої безпілотники, засоби звʼязку, радари тощо.

Угоду підписали терміном на десять років.