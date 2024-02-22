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Британія ввела нові санкції проти компаній та бізнесменів за допомогу росії у війні

Автор:
Ліза Бровко
Дата:

Велика Британія ввела понад 50 нових санкцій проти компаній та бізнесменів, які допомагають росії воювати проти України.

Про це пише пресслужба британського уряду.

Під санційні обмеження потрапили виробники боєприпасів, компанії, що займаються електронікою, торговці алмазами та нафтою. Серед них компанії, повʼязані з виробництвом боєприпасів, як-от ракетні системи запуску, ракети, вибухівка та інші важливі товари, що використовуються у військовій техніці.

Зокрема, у списку:

Ці останні санкції відзначають два роки від повномасштабного вторгнення росії в Україну та демонструють непохитну підтримку Великої Британії України протягом усього необхідного часу, додали в пресслужбі.