Данія планує передати Україні перші F-16 цього літа
- Автор:
- Костя Андрейковець
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Ukrainian Air Force / X
Міноборони Данії повідомило про плани передати Україні перші винищувачі F-16 вже цього літа, але цей процес насамперед залежить від підготовки пілотів, українського технічного персоналу та інфраструктури з логістикою в Україні.
«Важко встановити фіксований графік передачі винищувачів F-16, оскільки є кілька умов, які мають бути виконані, перш ніж Україна зможе використовувати надані літаки. Однак я поінформував погоджувальну комісію, що зараз ми працюємо над тим, щоб все пройшло гладко цього літа, коли ми очікуємо, що зможемо передати перші винищувачі F-16 Україні, якщо підготовка піде за планом», — сказав міністр оборони Троельс Лунд Поульсен.
Міжнародна військово-повітряна коаліція наразі надає Україні підтримку у підготовці кадрів та інфраструктури.
- Загалом винищувачі F-16 погодилися передати Україні чотири країни: Нідерланди (понад 70 машин, частина з яких тренувальні), Данія (19 одиниць), а також Норвегія та Бельгія, які не оголошують точну кількість винищувачів. Пілоти проходять навчання в Британії, Данії, США, а також на базі в Румунії.