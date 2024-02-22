​Парламент створив спецкомісію для розслідування ефективності влади в Києві під час війни

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Верховна Рада створила Тимчасову спеціальну комісію з розслідування функціонування місцевої влади Києва.

Про це заявив народний депутат від партії «Голос» Ярослав Железняк. За проголосували 252 народних обранці.

Головою комісії призначили народного депутата від «Слуги народу», члена комітету з питань організації держвлади та місцевого самоврядування Віталія Безгіна.