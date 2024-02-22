Парламент створив спецкомісію для розслідування ефективності влади в Києві під час війни
- Автор:
- Олександра Опанасенко
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Getty Images
Верховна Рада створила Тимчасову спеціальну комісію з розслідування функціонування місцевої влади Києва.
Про це заявив народний депутат від партії «Голос» Ярослав Железняк. За проголосували 252 народних обранці.
Головою комісії призначили народного депутата від «Слуги народу», члена комітету з питань організації держвлади та місцевого самоврядування Віталія Безгіна.
- У ніч проти 1 червня 2023 року в Києві через закрите укриття загинули три людини. Мер столиці Віталій Кличко і голова Київської військової адміністрації (КМВА) Сергій Попко отримали догани, а президент Зеленський пригрозив меру нокаутом. Пізніше Кличко заявив про політичний тиск на столичну владу і на нього особисто. Тоді він натякав, що це нібито «спланована акція центральної влади».