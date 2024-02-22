Президент Польщі підтримує діалог з Україною на тлі блокади поляками кордону

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Reuters / «Бабель»

Міністр у справах президента Польщі Анджей Дера повідомив, що Анджей Дуда виступає за запропоновані президентом Володимиром Зеленським переговори для вирішення ситуації на кордоні.

Про це він сказав в етері TVN24.

Польський президент виступає за те, щоб вести діалог між аграріями та українською стороною, а його міністр Дера вважає ситуацію «катастрофічною з обох сторін».

«Пан президент робить усе в цьому дусі, щоб підтримати та допомогти Україні. Не забуваймо, що все, що зараз відбувається на кордоні, цей конфлікт із зерном, із сільгосппродукцією — це результат війни», — додав посадовець.

Анджей Дера заявив, що ідея зустрітися урядам двох країн на кордоні «не найбезпечніша», мовляв, краще провести переговори у Варшаві чи десь у Жешуві чи Любліні. Проте він розуміє символізм розмови на кордоні.

«Увесь цей конфлікт випливає з того, що в Україні стандарти сільськогосподарського виробництва відмінні від європейських. Тому ціна на цю продукцію в Україні інша, і тому польські фермери сьогодні борються за своє виживання та існування», — сказав міністр.