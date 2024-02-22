Президент Польщі підтримує діалог з Україною на тлі блокади поляками кордону
- Автор:
- Ліза Бровко
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Reuters / «Бабель»
Міністр у справах президента Польщі Анджей Дера повідомив, що Анджей Дуда виступає за запропоновані президентом Володимиром Зеленським переговори для вирішення ситуації на кордоні.
Про це він сказав в етері TVN24.
Польський президент виступає за те, щоб вести діалог між аграріями та українською стороною, а його міністр Дера вважає ситуацію «катастрофічною з обох сторін».
«Пан президент робить усе в цьому дусі, щоб підтримати та допомогти Україні. Не забуваймо, що все, що зараз відбувається на кордоні, цей конфлікт із зерном, із сільгосппродукцією — це результат війни», — додав посадовець.
Анджей Дера заявив, що ідея зустрітися урядам двох країн на кордоні «не найбезпечніша», мовляв, краще провести переговори у Варшаві чи десь у Жешуві чи Любліні. Проте він розуміє символізм розмови на кордоні.
«Увесь цей конфлікт випливає з того, що в Україні стандарти сільськогосподарського виробництва відмінні від європейських. Тому ціна на цю продукцію в Україні інша, і тому польські фермери сьогодні борються за своє виживання та існування», — сказав міністр.
- На тлі блокади поляками західного кордону України Володимир Зеленський доручив уряду до 24 лютого бути на кордоні з Польщею і попросив премʼєра Дональда Туска теж приїхати туди, закликавши Дуду підтримати урядовий діалог.
- Від листопада 2023 року поляки періодично блокують пункти пропуску на кордоні з Україною. Польські перевізники, а потім і фермери з різною тривалістю перешкоджають руху вантажівок, вимагаючи від своєї влади та Євросоюзу поліпшення умов праці та преференцій. Вони просять про заборону імпорту сільськогосподарської продукції з України, яка не відповідає нормам ЄС, повернення дозвільної системи для українських перевізників, дотацій на добрива, компенсацій акцизу на пальне, виплат субсидій та мають інші вимоги, які до України не мають стосунку.
- 20 лютого польські фермери почали загальний страйк по всій країні. До них доєдналась Асоціація мисливців. Протестувальники заблокували шість пунктів пропуску на кордоні з Україною. Але увечері того ж дня послабили блокування руху біля трьох пунктів пропуску.
- У відповідь українські перевізники заблокували три пункти. Акція триватиме до 15 березня або до розблокування кордонів польськими мітингувальниками. Перевізники кажуть, що впускатимуть польські вантажівки з такою ж затримкою, з якою поляки пропускають українські.