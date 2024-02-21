Комітет Ради підтримав урядовий законопроєкт про реформу БЕБ. Проти нього виступили бізнес й аналітичні центри
- Автор:
- Софія Телішевська
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Парламентський комітет з питань фінансів, податкової та митної політики все ж підтримав урядовий законопроєкт № 10439 про реформу Бюро економічної безпеки (БЕБ).
Про це повідомив заступник голови комітету Ярослав Железняк.
За його словами, 22 члени комітету висловились за, натомість альтернативний проєкт № 10439-2 від бізнесу рекомендували відхилити.
Також профільний комітет підтримав урядовий законопроєкт №10440 про зміни до КПК для удосконалення роботи БЕБ. «Всі альтернативні законопроєкти, які підтримую бізнес, рекомендували відхилити. Не пройшло і місяця після рішення РНБО про захист бізнесу», – наголосив Железняк.
- Кабмін подав до Верховної Ради два законопроєкти про перезавантаження БЕБ №10439 та зміни до КПК для удосконалення роботи бюро №10440. Перезавантаження БЕБ є одним із зобовʼязань, які Україна взяла на себе в рамках домовленостей з Міжнародним валютним фондом. До цієї реформи привʼязана й підтримка ЄС. Втім, урядовий законопроєкт іде в розріз пропозицій партнерів.
- Європейська Бізнес Асоціація просила підтримати законопроєкт №10439-2». EBA вважає, що він зможе реально реформувати БЕБ і зробити бюро незалежним. Проти урядового законопроєкту виступили також аналітичні центри: Інститут соціально-економічної трансформації, CASE Україна, Інститут податкових реформ, Центр економічної стратегії.