Зеленський пообіцяв «швидкі кроки» від уряду у відповідь на блокування польсько-українського кордону

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Пресслужба Офісу президента України

Президент України Володимир Зеленський після селекторної зустрічі з урядовцями заявив про швидкі наступні кроки щодо блокади зі сторони Польші.

«З урядовцями — віцепремʼєркою Ольгою Стефанішиною, міністрами Дмитром Кулебою, Олександром Кубраковим, Миколою Сольським детально розібрали ситуацію та визначили наші наступні кроки. Вони будуть дуже швидко», — сказав він.

Зеленський також додав, що лібералізація торгівлі з ЄС має тривати.

Генеральний консул Польщі у Львові Еліза Дзвонкевич попросила вибачення в українців за дії поляків. У Facebook вона заявила, що «справжній поляк ніколи б не вдарив ножем у спину сусідам, що борються за свободу». Дзвонкевич уточнила, що справа не у вимогах поляків, а у формі протесту.

Водночас заступник міністра сільського господарства Польщі Міхал Колодзейчак допустив запровадження нових обмежень — у разі «відсутності співпраці з боку України.