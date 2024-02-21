Війська росії двічі били по Київщині експериментальними ракетами «Циркон»

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Війська росії двічі запускали по Україні експериментальні протикорабельні ракети 3М22 «Циркон» — обидві атакували Київщину 7 лютого, під час масованого ракетного обстрілу. Раніше експертиза попередньо підтвердила одну ракету.

Директор Київського науково-дослідного інституту судових експертиз Олександр Рувін розповів виданню «Вечірній Київ», що одна 3М22 впала у Дніпровському районі (поблизу станції метро «Чернігівська»), утворивши вирву, а друга — у полі в місті Вишневе, що під Києвом. Їх збила ППО, тому до цілей вони не долетіли.

Аналіз уламків показав, каже Рувін, що 3М22 не відповідає заявленим росіянами характеристикам. Ракета не летить зі швидкістю 8—9 Махів (близько 10 000 км/год) — на кінцевій ділянці польоту вона долає 2 500 км/год. Точність ракети сумнівна, а заявлена руйнівна сила з майже 400 кг заряду менша.

За словами Рувіна, «Циркон» розробляли насамперед як зброю проти авіаносців, потопити які дуже складно. Але навряд чи ця ракета впорається зі своїм прямим призначенням.

«Тобто черговий російський аналоговнєт «Циркон», прийнятий на озброєння в росії у 2023 році, виявився зовсім не унікальним, як, втім, і їхній «Кинджал». Налякати Україну та її союзників новою «чудо-зброєю» не вдалося», — зазначив директор КНДІСЕ.

З відкритих даних, 3М22 «Циркон» — це протикорабельна експериментальна крилата ракета, яка працює на відстань до 1 500 км. Приблизна маса її бойової частини 300—400 кг. Росіяни заявляють, що швидкість ракети до 8—9 Мах, але вона чимось схожа на гібрид «Кинджала» і П-800 «Онікс», тому заяви про «гіперзвуковий» статус ЗМ22 можуть бути перебільшеними. Цю ракету можна збивати.