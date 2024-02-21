CNN: Перші чотири українські пілоти завершать навчання на F-16 у США до літа

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Reuters

Чотири українських пілоти в США завершать навчання на винищувачах F-16 до кінця літа.

Про це повідомила речниця Національної гвардії Аризони Ерін Ханніган для CNN.

За її словами, пілоти почали підготовку в середині жовтня на базі 162 винищувального крила в Тусоні, штат Аризона. Вона додала, що друга група з чотирьох пілотів почала підготовку в січні, а третя наразі проходить англомовну підготовку, необхідну для керування винищувачами.

Очікують, що всі пілоти завершать навчання у період з травня до серпня 2024 року.