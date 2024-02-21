Ексінформатор ФБР, звинувачений у брехні про Байденів щодо хабарів, отримував інформацію від російських спецслужб

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Teresa Kroeger / Getty Images for World Food Program USA

Колишній інформатор ФБР Олександр Смирнов, звинувачений в наданні сфальсифікованих свідчень і фабрикації записів про хабарництво президента США Джо Байдена і його сина Хантера, стверджує, що отримував інформацію від російської розвідки.

Про це пишуть The New York Times і CNN.

У матеріалах слідства йдеться, що 43-річний Олександр Смирнов розповів ФБР що до формування історії про Хантера Байдена були причетні «офіційні посадовці російської розвідки». Ці дані, включно з неперевіреною заявою Смирнова про те, що він зустрічався з представниками російської розвідки ще три місяці тому, поставили під загрозу національну безпеку США. Також є ймовірність, що Смирнов використав би звʼязки з російськими спецслужбами та втік зі США. Попри це, за заявою адвокатів Смирнова, 20 лютого його звільнили з-під варти під підписку про невиїзд після слухання справи.

Прокурори не уточнили, яку саме історію російська розвідка передала Смирнову під час зустрічі. Разом із тим слідчі припустили, що він може говорити неправду.

За версією слідства, Смирнов надав ФБР неправдиву інформацію про Байденів і ввів в оману прокурорів щодо своїх статків, які насправді оцінюються у $6 мільйонів. При цьому він стверджував, що працює в охоронному бізнесі — правоохоронці не змогли знайти жодних доказів того, що це є правдою.

«Дезінформація, яку він поширює, не обмежується його неправдивими заявами про Байденів. Після зустрічі з представниками російської розвідки в листопаді він активно поширює нову брехню, яка може вплинути на вибори в США», — йдеться у матеріалах слідства.

Ймовірно, йдеться про заяву Смирнова, зроблену наприкінці 2023 року у ФБР — він заявив, що нібито мав розмову з керівником російського розвідувального підрозділу. Той повідомив, що перехопив телефонні дзвінки Хантера Байдена, зроблені з одного з готелів Києва. Слідчі відкинули цю історію Смирнова, бо син Байдена не приїжджав до України, але Смирнов переконував, що російські шпигуни перехоплюють дзвінки впливових осіб. А росія може спробувати використати цей компромат на президентських виборах у США в 2024 році — залежно від того, хто буде кандидатом.

Крім того, Смирнов розповів своєму куратору з ФБР, що брав участь у зустрічах, спрямованих на врегулювання війни в Україні, і що йому відомо про «загони вбивць», які діють у «третій країні».

Окрім того, що справа Смирнова політично значуща, вона також незвичайна — працівники ФБР публічно викривають конфіденційного інформатора, який був «на зарплаті» в Бюро ще минулого року.

Що передувало

Олександр Смирнов під час слідства щодо Хантера Байдена у 2020 році стверджував, що керівництво компанії Burisma у 2015 і 2016 роках найняло сина Байдена для захисту. Свідчення Смирнова лягли в основу розслідування, ініційованого республіканцями в Конгресі щодо президента Байдена та його сімʼї, а також спровокували розслідування Палати представників щодо імпічменту Байдена. Цю тему активно використовував колишній президент Дональд Трамп, стверджуючи, що Байден незаконно допомагав своєму синові в українському бізнесі.

16 лютого 2024 року прокуратура США звинуватила в дачі сфальсифікованих свідчень і фабрикації записів інформатора ФБР Олександра Смирнова. На думку прокурора, у Смирнова була політична мотивація казати неправду, бо Байден «не подобався йому» як політик, а республіканці чинили тиск на ФБР, щоб бюро оприлюднило внутрішні звіти із заявами Смирнова. Тепер Смирнову загрожує до 25 років ув’язнення.

У грудні 2023 року Палата представників Конгресу США проголосувала за офіційний дозвіл на розслідування щодо імпічменту президента Джо Байдена. Воно має встановити, чи отримував Джо Байден неправомірну вигоду від закордонних ділових операцій свого сина.