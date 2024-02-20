Україна повернула з окупованих територій ще одинадцятьох дітей
- Автор:
- Станіслав Ткацевіч
- Дата:
-
З тимчасово окупованих територій та рф в Україну за посередництва Катару повернули одинадцятьох дітей.
Про це повідомили омбудсман Дмитро Лубінець і керівник Офісу президента Андрій Єрмак.
«Це 6 дівчаток, серед яких дві рідні дворічні сестрички-двійнята, і 5 хлопчиків. Найменшій повернутій дитині — 2 роки, найстаршій — 16 років», — написав Лубінець.
За його словами, двох діток зустрічали з каретою швидкої, оскільки одна дитина зовсім не може пересуватися.
Він додав, що поверненню дітей сприяв Катар, ЮНІСЕФ і Державна прикордонна служба. Напрацюванням шляху повернення та всім процесом займався Офіс омбудсмана спільно з іншими органами державної влади.
Діти пережили окупацію, смерть рідних, поранення. Деяким рф примусово надала паспорт і знайшла для них «опікунів».
- Учора, 19 лютого, з тимчасово окупованої території Херсонської області вдалося повернути на підконтрольну Україні пʼятьох дітей. Одна дитина — 14-річна дівчинка, позбавлена батьківського піклування.
- Депортація українських дітей — один із воєнних злочинів росії. Наразі відомо про депортацію щонайменше 19 536 українських дітей. До процесу депортації долучається білоруська влада теж.