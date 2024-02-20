ЄС надає €75 мільйонів гуманітарної допомоги для українців
- Автор:
- Ліза Бровко
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Getty Images
Єврокомісія виділяє перші €75 мільйонів гуманітарної допомоги для підтримки людей в Україні, які постраждали від війни.
Про це пише пресслужба ЄК.
За її оцінками, 14,6 мільйона людей в Україні потребують гуманітарної допомоги.
Виділені гроші спрямують на надання екстреної допомоги, серед якої забезпечення доступу до основних потреб, таких як притулок, захист, чиста вода, освіта та охорона здоровʼя. У центрі гуманітарної стратегії ЄС в Україні — захист постраждалих від війни, особливо тих, хто живе у прифронтових регіонах.
Усього Європейська комісія виділила €926 мільйонів на програми гуманітарної допомоги цивільним, що постраждали від війни в Україні після повномасштабного вторгнення рф в лютому 2022 року.
З цих грошей €860 мільйонів пішли на гуманітарні програми в межах України, а ще €66 мільйонів — на підтримку біженців, які виїхали до Молдови.
- У січні ООН запросила у донорів $4,2 мільярда для підтримки України і біженців.