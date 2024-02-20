Затриманого в Лондоні колишнього російського губернатора Севастополя звільнили під заставу

Новини

У Лондоні колишнього російського губернатора окупованого Севастополя Дмитра Овсяннікова відпустили під заставу за рішенням Королівського суду району Сазерк. Його звинувачують у порушенні санкцій та відмиванні грошей. Розгляд справи по суті розпочнеться 10 березня 2025 року.

Про це із зали суду повідомив кореспондент російського державного агентства ТАСС.

За даними слідства, Овсянніков намагався обійти санкції та відкрив рахунок у Лондонському банку на загальну суму £65 тисяч і зберігав £77,5 тисячі «злочинної готівки».

Велика Британія запровадила санкції проти Овсяннікова наприкінці 2020 року і заморозила його активи. У березні 2022 року додали заборону на користування трастовими послугами.

У 2023 році Овсяннікова виключили зі списку санкцій Євросоюзу. Суд мотивував це тим, що чиновник більше не обіймає посад, за роботу на яких він потрапив під санкції. Із британського списку його не виключали.