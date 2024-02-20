У Південній Кореї пастора засудили за сексуальне насильство над підлітками-втікачами з КНДР
- Автор:
- Олександра Опанасенко
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У Південній Кореї на пʼять років увʼязнили пастора Чун Кі Вона, який допомагав північнокорейським біженцям. Його визнали винним у сексуальному насильстві над підлітками-втікачами з КНДР.
Про це пише CNN.
Центральний районний суд Сеулу визнав Чун Кі Вона винним у сексуальному насильстві над шістьма неповнолітніми, яке він вчиняв між 2016 і 2023 роками. Усі постраждалі були або північнокорейськими біженцями, або дітьми біженців.
Чун Кі Вон був головою християнської організації допомоги Durihana, яка, за його словами, допомогла понад 1 000 перебіжчиків з Північної Кореї дістатися Сеулу. Також ця організація керує школою-інтернатом для дітей з КНДР — там їх навчають християнської віри. У висновку суду йдеться, що Чун Кі Вон був директором школи і розбещував неповнолітніх, маючи «абсолютний вплив» на потерпілих.
Окрім пʼятирічного увʼязнення, Чун Кі Вону також присудили 80-годинну програму лікування, призначену для сексуальних злочинців. Йому також заборонили протягом пʼяти років працювати в організаціях, повʼязаних із дітьми та молоддю з інвалідністю.
Біженці, які тікають з Північної Кореї, часто долають кордон КНДР через Китай, перш ніж спробувати дістатися до Південної Кореї. Але Китай — близький союзник Пхеньяну і не вважає північнокорейських перебіжчиків біженцями, натомість розглядає їх як нелегальних економічних мігрантів. Відповідно до угоди про кордон з Північною Кореєю, Китай примусово їх депортує.
За словами активістів, після повернення до Північної Кореї перебіжчикам загрожують тортури, сексуальне насильство, каторга, увʼязнення в політичних таборах або таборах перевиховання чи навіть страта з боку держави. Тож перебіжчики покладаються на мережу секретних маршрутів і конспіративних квартир, створену корейськими пасторами. Очолювана Чун Кі Воном організація Durihana була їх частиною.
- У 2020 році військовослужбовці КНДР застрелили працівника Міністерства морського і рибного господарства Південної Кореї, якого випадково занесло на човні через кордон. Після цього тіло cпалили, оскільки того потребував антикоронавірусний протокол.