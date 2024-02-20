Євросоюз розпочав оборонну місію в Червоному морі — у цих водах хусити атакують комерційні кораблі

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Європейський Союз розпочав оборонну морську операцію Eunavfor Aspides для відновлення і захисту свободи судноплавства в Червоному морі та Перській затоці. З жовтня 2023 року в цих водах єменські хусити нападають на міжнародні комерційні судна.

Про це повідомила пресслужба Ради Євросоюзу.

Операція відіграватиме ключову роль у захисті комерційних інтересів і інтересів безпеки країн ЄС. У тісній співпраці з міжнародними партнерами місія Eunavfor Aspides забезпечить безпеку на морі, особливо для комерційних кораблів.

Операція інформуватиме про морську ситуацію у неспокійних водах, супроводжуватиме судна та захищатиме їх від можливих атак із кількох зон на морі. Операція діятиме на основних морських шляхах у Баб-ель-Мандебській та Ормузькій протоках, а також у міжнародних водах Червоного моря, Аденської затоки, Аравійського моря, Оманської та Перської заток.

Командувачем місії обрали Василіоса Гріпаріса, а командувачем сил — Стефано Костантіно. Штаб місії розташують у Ларіссі, Греція. Операція Eunavfor Aspides координуватиметься з морською місією «Атланта».

Що передувало

У Червоному морі з листопада 2023 року тривають атаки підтримуваних Іраном єменських хуситів на торгові судна, які нібито мають звʼязки з Ізраїлем. Хусити заявляють, що в такий спосіб ведуть війну проти Ізраїлю і допомагають у боротьбі палестинського угруповання ХАМАС, що його також підтримує Іран. Під ракетні й дронові удари потрапляють кораблі в Аденській затоці та в Червоному морі, через яке проходить важливий торговий шлях.

12 січня США і Британія почали військову операцію проти хуситів у Червоному морі. Авіація і кораблі того дня вдарили по аеродромах, системах ППО, ракетних майданчиках, складах і радарах. Штати готуються до тривалої військової кампанії проти хуситів.

Через ризики свої кораблі в обхід Червоного моря почали пускати великі світові контейнерні перевізники, такі як Maersk, що негативно вплинуло на бізнес.