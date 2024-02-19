В Англії забороняють користуватися мобільними телефонами в школах

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В Англії забороняють учням користуватися мобільними телефонами в школах. Міністерство освіти Великої Британії опублікувало вказівки — директори можуть забороняти школярам користуватися телефонами.

Освітяни вважають, що цей план уряду буде корисним для учнів, але може зустріти опір з боку батьків.

Нові правила пропонують школам самостійно регулювати політику використання гаджетів — учнів можуть зобовʼязати залишати всі телефони вдома, здавати їх на вході до школи, зберігати в окремих шафках, або ж можуть дозволити залишати їх при собі, але поставити на беззвучний режим і не користуватися ними.

Учителям дозволили обшукувати учнівські рюкзаки, а в разі порушення правил — конфіскувати телефони чи залишати учнів після уроків як покарання.

Якщо батьки хочуть звʼязатися з дітьми чи навпаки — вони мають робити це через шкільний офіс.

Нові вказівки стосуються і вчителів — у школах їх не мають бачити за телефонами, крім випадків, коли це необхідно для роботи.

За даними Ofcom, 97% дітей до 12 років у Британії мають власний смартфон — це занепокоїло освітян. Користування телефонами в школах не лише відволікає від навчального процесу, але й може призвести до залякування в Інтернеті.

Минулого року ЮНЕСКО закликало заборонити користуватися смартфонами в школах. Дослідження свідчать про те, що надмірний час перед екраном погано впливає на успішність дітей у навчанні та їхній добробут.

Ще більше експерти занепокоєні тим, що в мережі легко зустріти небезпечний для вразливої дитячої психіки контент, який може призвести до насильства й самогубної поведінки.